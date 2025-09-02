الإسماعيلية -أميرة يوسف:

تفقد اليوم فضيلة الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، سير امتحانات القبول بالمعاهد التجريبية والمراحل الابتدائية، وذلك بمقر معهد النور الابتدائي النموذجي.

رافق فضيلته خلال الجولة الدكتور أحمد صيام، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، علي عطا الله، مدير إدارة التعليم التجريبي النموذجي بالمنطقة، وبحضور مروى السباعي، مدير إدارة رياض الأطفال.

واطلع الهواري، على سير الامتحانات التحريرية في مادة اللغة الإنجليزية، كما تفقد إجابات الطلاب وتحدث معهم حول رغبتهم في الالتحاق بالمعاهد النموذجية والتجريبية الأزهرية، مؤكدًا على أهمية هذه الاختبارات في تحديد المستوى العلمي للطلاب وقياس مدى استعدادهم للانضمام إلى المعاهد النموذجية.

وأشاد رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، بالجهود المبذولة من إدارة التعليم التجريبي النموذجي بالمنطقة، وكذلك من قبل موجهي مادة اللغة الإنجليزية والمعلمين والإداريين، لضمان حسن سير الامتحانات وتحقيق الأهداف المرجوة منها، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس الحرص على توفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب.

واختتم جولته بدعوة الطلاب إلى مواصلة البذل والاجتهاد من أجل تحقيق النجاح والتميز، مشددًا على أن الأزهر الشريف لا يدخر جهدًا في دعم الطلاب والارتقاء بمستواهم التعليمي والتربوي