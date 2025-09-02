إعلان

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع اختبارات القبول بالمعاهد التجريبية

02:31 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الدكتور مؤمن الهواري (4)
  • عرض 5 صورة
    الدكتور مؤمن الهواري (5)
  • عرض 5 صورة
    الدكتور مؤمن الهواري (1)
  • عرض 5 صورة
    الدكتور مؤمن الهواري (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسماعيلية -أميرة يوسف:

تفقد اليوم فضيلة الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، سير امتحانات القبول بالمعاهد التجريبية والمراحل الابتدائية، وذلك بمقر معهد النور الابتدائي النموذجي.

رافق فضيلته خلال الجولة الدكتور أحمد صيام، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، علي عطا الله، مدير إدارة التعليم التجريبي النموذجي بالمنطقة، وبحضور مروى السباعي، مدير إدارة رياض الأطفال.

واطلع الهواري، على سير الامتحانات التحريرية في مادة اللغة الإنجليزية، كما تفقد إجابات الطلاب وتحدث معهم حول رغبتهم في الالتحاق بالمعاهد النموذجية والتجريبية الأزهرية، مؤكدًا على أهمية هذه الاختبارات في تحديد المستوى العلمي للطلاب وقياس مدى استعدادهم للانضمام إلى المعاهد النموذجية.

وأشاد رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، بالجهود المبذولة من إدارة التعليم التجريبي النموذجي بالمنطقة، وكذلك من قبل موجهي مادة اللغة الإنجليزية والمعلمين والإداريين، لضمان حسن سير الامتحانات وتحقيق الأهداف المرجوة منها، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس الحرص على توفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب.

واختتم جولته بدعوة الطلاب إلى مواصلة البذل والاجتهاد من أجل تحقيق النجاح والتميز، مشددًا على أن الأزهر الشريف لا يدخر جهدًا في دعم الطلاب والارتقاء بمستواهم التعليمي والتربوي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مؤمن الهواري الإسماعيلية المعاهد التجريبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن علاج حالات الطوارئ مجانًا أول 48 ساعة
قصة فيديو "مرض غامض وإغماءات على متن طائرة بريطانية إلى شرم الشيخ"
تبدأ من 18 ألف.. أسعار عمرة سبتمبر الاقتصادية والخمس نجوم
"جرح في البطن؟".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة تشريح جثة إبراهيم شيكا
هل سيتم فرض رسوم على مستقبلي المكالمات الهاتفية؟ تنظيم الاتصالات يوضح