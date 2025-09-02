إعلان

حملات نظافة وتجميل.. الشرقية تتزين للاحتفال بعيدها القومي

12:37 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الشرقية- ياسمين عزت:

تستعد محافظة الشرقية للاحتفال بعيدها القومي الـ144، حيث وجّه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعدادات القصوى وتزيين الشوارع والميادين ومداخل المحافظة لإضفاء أجواء احتفالية تليق بالمناسبة.

ومنذ الصباح الباكر، كثّفت الأجهزة التنفيذية حملاتها الميدانية، حيث انتشرت فرق تحسين البيئة لرفع تراكمات القمامة والسفوحة، ودهان البلدورات والأرصفة، وقص وتهذيب وريّ الأشجار، بما يعكس صورة حضارية للمحافظة.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الشرقية على الظهور في أبهى صورها خلال احتفالاتها، مشدداً على استمرار الحملات المكثفة للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.

الشرقية حملات نظافة حازم الأشموني
