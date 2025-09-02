الشرقية تعلن فتح باب التسجيل لبطولتي "أدب وجمال الخيل العربية"

الشرقية- ياسمين عزت:

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بدء الاستعدادات لتنظيم الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان الشرقية للخيول العربية المصرية الأصيلة، والمقرر إقامته في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل بنادي الصفوة بمدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة.

وأوضح المحافظ أن المهرجان يعد حدثًا رياضيًا بارزًا يسهم في تنشيط السياحة الرياضية، حيث يشمل بطولات أدب وجمال الخيل العربية وألعاب الفروسية، مؤكداً أن المهرجان يمثل علامة مميزة للمحافظة التي تتميز بتراثها الأصيل وتاريخها العريق.

من جانبها، أعلنت الدكتورة رشا حسن، مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، عن فتح باب التسجيل لبطولة جمال الخيول العربية المصرية الأصيلة والمقرر إقامتها يومي 1 و2 أكتوبر، على أن تقام بطولة أدب الخيل يوم 3 أكتوبر.

وأكدت أن المشاركة تقتصر على الخيول العربية المصرية الأصيلة (Straight Egyptian)، حيث تُقبل الخيول المسجلة وغير المسجلة في بطولة الأدب، بينما يقتصر الاشتراك في بطولة الجمال على الخيول الأصيلة فقط.

وأضافت أن باب التسجيل مفتوح من بداية سبتمبر وحتى 15 سبتمبر لبطولة الجمال، و20 سبتمبر لبطولة الأدب، مشيرة إلى أن رسوم الاشتراك تبلغ 6000 جنيه للحصان الواحد شاملة الإيواء، مع ضرورة تقديم شهادة نسب أو تشبيه وباسبور من الهيئة الزراعية.

ونوّهت مديرة الهيئة إلى أن إدارة المهرجان تحتفظ بحق استبعاد أي خيول يثبت وجود دماء غير مصرية في نسبها، وحرمان المالك من استرداد رسوم الاشتراك في حال عدم الإفصاح عن الأنساب بشكل دقيق.

للاستعلام والتسجيل بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية

ت: 0552351050

موبايل: 01012484950 – 01000395588