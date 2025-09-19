إعلان

حريق هائل بسوهاج يلتهم حوشين وينهي حياة 9 رؤوس ماشية وأغنام

08:44 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهدت قرية الحريدية دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، نشوب حريق في حوشين ملحقين بالمنازل،

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج إخطارًا بالواقعة، وتبين من التحريات نشوب حريق في حوشين ملحقين بالمنازل ملك كل من مخلوف هاشم فرغل 65 عامًا بالمعاش، معتز معبد عبدربه 45 عامًا عامل.

لم ينتج عن الواقعة أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد، وتمثلت التلفيات في نفوق عدد 2 رأس ماشية "عجل بقري"، وعدد 6 رؤوس من الأغنام ودابة، وتلف كمية من البوص وأفلاق النخيل، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

