رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل قنصل السعودية لبحث التعاون المشترك -صور

الإسكندرية - محمد عامر:



استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، السفير مزيد بن محمد الهويشان، القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، يرافقه الدكتور منصور الخثلان، الملحق الثقافى السعودى، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات التعليمية والأكاديمية والثقافية.



وأكد رئيس جامعة الإسكندرية عمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى حرص جامعة الإسكندرية على تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية السعودية.



وأوضح أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً برعاية الطلاب الوافدين، بما يوفر بيئة تعليمية ومعيشية داعمة تساعدهم على التفوق والنجاح.



ودعا رئيس الجامعة إلى تشجيع الطلاب السعوديين للاستفادة من الدرجات العلمية المزدوجة التي تنفذها الجامعة بالشراكة مع كبرى الجامعات العالمية.



ولفت قنصوة، إلى أن هذه البرامج تمنح الخريجين ميزة تنافسية قوية في سوق العمل العالمى، وتفتح أمامهم آفاقاً واسعة من الخبرات والمعارف الدولية، منوهاً أن الجامعة تعتزم تنظيم لقاءات دورية للتعريف ببرامجها الدولية وأفرعها خارج مصر.



ومن جانبه، أشاد السفير مزيد بن محمد الهويشان بمستوى التعليم فى جامعة الإسكندرية، مؤكداً أن خريجى كلية الطب من الطلاب السعوديين يحققون نسب نجاح مرتفعة في اختبارات هيئة التخصصات الصحية بالمملكة من المحاولة الأولى، وهو ما يعكس جودة وريادة التعليم بالجامعة.



وأكد القنصل السعودي متانة وقوة العلاقات بين الشعبين المصرى والسعودى والتي تنعكس إيجاباً على التعاون الأكاديمي والتعليمى والبحثي، وتسهم في إعداد كوادر متميزة قادرة على المنافسة في سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً.