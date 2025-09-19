بالصور - محافظ أسوان يؤدي صلاة الجمعة ويستمع لمطالب المواطنين

حين كانت الصحراء الغربية بحرًا.. حكاية كهف السباحين الغامض فى الوادي الجديد

أسوان - إيهاب عمران:

أدى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، صلاة الجمعة بمسجد المطار بوسط المدينة، بحضور الدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر عبد الشافي معاون المحافظ، بالإضافة إلى القيادات العسكرية والتنفيذية والدينية والأكاديمية، ومشاركة واسعة من أهالي المحافظة.

ألقى خطبة الجمعة الدكتور محمود عبد الرحيم، مدير إدارة الدعوة، تحت عنوان "الرسول المعلم صلى الله عليه وسلم"، تناول فيها أسلوب النبي الكريم في التربية والتعليم ونشر القيم والأخلاق، مؤكدًا أن الرسول كان قدوة ومعلماً للبشرية في الرحمة والعدل والإحسان.

وأشاد المحافظ بجهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي والمستنير، مؤكداً أن ذلك يسهم في ترسيخ القيم الأخلاقية والروحية وبناء الإنسان المصري الواعي والمنتج، مشددًا على أهمية التكاتف بين جميع المؤسسات لتحقيق التنمية الشاملة في المحافظة، وفق توجيهات القيادة السياسية وحرصها على دعم كل ما يعود بالنفع على المواطن الأسواني.

وحرص المحافظ على الاستماع لمطالب المواطنين الذين التقى بهم، مكلفاً المسؤولين بسرعة وضع حلول فورية لتلبية احتياجاتهم وفق الإمكانيات المتاحة.