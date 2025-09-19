"سيلفي ورسالة وداع".. 25 صورة ترصد زيارة ملك إسبانيا وقرينته للأقصر

حفرة تقود لفضيحة.. صور جديدة تكشف عملية التنقيب عن الآثار بمستوصف دشنا

كتب - مختار صالح:

يرصد موقع "مصراوي" في 25 صورة الزيارة التاريخية التي قام بها العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيزيا إلى مدينة الأقصر، والتي استمرت يومين وشهدت جولات مكثفة بين أبرز المعالم الأثرية.

بدأت الزيارة بإقامة ملك إسبانيا وقرينته في الجناح الملكي بفندق "ونتر بالاس" العريق المطل على كورنيش النيل، حيث وصف الملك إقامته بأنها "مميزة وتستحق التكرار"، وذلك في رسالة خطية تركها قبل مغادرته.

كما التقط الملك والملكة صور "سيلفي" في معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري، وشهدا الإطلاق التجريبي لمشروع الإضاءة الليلية للمعبد التاريخي وسط أجواء احتفالية أبهرت الحاضرين.

وشملت الجولة الملكية زيارة متحف الأقصر ومقابر وادي الملوك، بجانب تفقد مواقع لعمل البعثة الإسبانية في ذراع أبو النجا والرمسيوم، حيث تابع العاهل الإسباني أحدث إنجازات البعثة التي أسهمت في افتتاح مقبرتي "جحوتي" و"حري" بعد الترميم.

وتأتي الزيارة في إطار برنامج ملكي يعكس عمق العلاقات الثقافية بين مصر وإسبانيا، ويعزز مكانة الأقصر كواحدة من أهم الوجهات السياحية والأثرية في العالم.