جثة ومصابان بحادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى كوبري الشرابية

كتب - علاء عمران:

لقى شخص مصرعه وأصيب شخصان آخران، اليوم الأحد، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى كوبري الشرابية، ما تسبب في ارتباك بالحركة المرورية في محيط المكان.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث، وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع البلاغ.

وبإجراء الفحص والمعاينة، تبين أن السائق فقد السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الكوبري.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم إيداع جثمان المتوفى بثلاجة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة لتولي التحقيق.