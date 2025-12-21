حصل موقع مصراوي على إحصائية خاصة صادرة عن وحدة حماية الطفل بقنا، ترصد جهود الوحدة خلال عام 2025 في التصدي لانتهاكات حقوق الطفل وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بالمحافظة.

جهود ملموسة لحماية الطفولة

وكشفت الإحصائية أن الوحدة نجحت، بالتنسيق مع فرق الحماية بمجالس المدن والقرى والأجهزة الأمنية بقنا، في إحباط 11 حالة زواج قاصرات وأطفال، عقب تلقي بلاغات عبر الخطوط الساخنة من أهالٍ، لما يمثله زواج الأطفال من إهدار لحقوق الأمهات والأبناء وانتهاك صارخ لحق الطفولة.

كما تدخلت الوحدة لإحباط 10 حالات ختان إناث، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة هذه الممارسة الضارة، والتوعية بمخاطرها الصحية والنفسية والقانونية.

أطفال بلا مأوى ودعم شامل

وأفاد البيان بأن الوحدة تلقت بلاغات بالعثور 14 حالة لطفل لقيط جرى العثور عليهم في شوارع وميادين قنا، حيث قُدمت الرعاية الصحية والاجتماعية للأطفال الأحياء، واتُّخذت الإجراءات اللازمة لضمان حمايتهم.

اعتداءات جنسية ودعم قانوني ونفسي

ورصدت وحدة حماية الطفل 28 حالة هتك عرض للأطفال خلال العام ذاته، جرى التعامل معها عبر توفير الدعم القانوني والنفسي للأطفال وأسرهم، ومتابعة المسارات القضائية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

أحدث البلاغات: تعذيب طفلين بمركز قوص

وكان آخر البلاغات التي تلقتها الوحدة مساء أمس السبت، استغاثة من سيدة في الثلاثينيات من عمرها، أفادت بتعرض طفليها لتعذيب شديد على يد والدهما.

وقالت سميحة سعد، مدير وحدة حماية الطفل بمحافظة قنا، إنها كلفت لجنة متخصصة بفحص البلاغ الوارد من قرية الحمر والجعافرة التابعة لـمركز قوص، بشأن تعذيب طفلين بالضرب المبرح والتسبب في كسور.

وأضافت أن السيدة كانت قد تزوجت في أسوان، وبسبب خلافات زوجية عادت إلى منزل أسرتها بقوص، بينما منعها الزوج من اصطحاب طفليها، قبل أن يُبلغها الجيران بتعرضهما للاعتداء. وتمكنت الأم لاحقًا من استعادة طفليها، وحررت محضرًا بالإصابات داخل مركز الشرطة.

وأكدت سعد أن لجنة حماية الطفل زارت الأسرة لفحص الحالة، وأنه جارٍ التنسيق بين وحدتي حماية الطفل بقنا وأسوان لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأب، بما يضمن سلامة الطفلين ومحاسبة المتسبب.