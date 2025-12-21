إعلان

استدرجه لـ "لقاء الموت".. القصة الكاملة لغدر "الكوري" بتاجر أغنام الشرقية

كتب : ياسمين عزت

03:01 م 21/12/2025
الشرقية- ياسمين عزت:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من كشف غموض واقعة مقتل تاجر أغنام داخل سيارته بمركز الحسينية، بعد أكثر من أسبوع من البحث والتحري وضبط الجناة والأطراف المتورطة في الواقعة، وذلك بعد أن أصدرت النيابة العامة قرارًا بضبطهم وإحضارهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 13 ديسمبر الجاري، حين تلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان شخص داخل سيارة ربع نقل بمدخل قرية العقابلة، بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل فريق من البحث الجنائي إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثمان للمدعو عاطف سالم خميس، 51 عامًا، تاجر أغنام، مقيم بقرية جزيرة سعود، وقد لقي مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق ناري، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الحسينية تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 26911 جنايات مركز شرطة الحسينية لسنة 2025، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي، الذي شُكِّل برئاسة مدير مباحث الشرقية، أن المتهم الرئيسي المدعو السيد م، وشهرته “السيد الكوري”، استدرج المجني عليه واصطحبه بسيارته إلى مدينة القنطرة غرب بدعوى مقابلة بعض الأشخاص للتفاوض حول خلافات سابقة.

وأضافت التحريات أنه أثناء تواجدهم هناك حاول المتهمون سرقة السيارة، إلا أن المجني عليه حاول الفرار، فقام كل من إبراهيم م.إ 23 عامًا عاطل، وأحمد ش 21 عامًا عامل، وكلاهما مقيمان بالقنطرة غرب، بإطلاق أعيرة نارية أصابته وأودت بحياته في الحال.

وأوضحت التحريات أن “السيد الكوري” تولّى قيادة السيارة وبداخلها جثمان المجني عليه، وقام بتركها بمدخل قرية العقابلة بدائرة مركز شرطة الحسينية، في محاولة لإبعاد الشبهة عنه وتضليل جهات التحقيق.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت قوات البحث الجنائي من ضبط المتهمين الثلاثة، وبحوزتهم بندقية خرطوش استخدمت في ارتكاب الواقعة، وبعرضهم على النيابة العامة، قرر وكيل النيابة أدهم علاء حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية.

أمن الشرقية يحقق في مقتل تاجر أغنام داخل سيارته بالحسينية

الأجهزة الأمنية مديرية أمن الشرقية النيابة العامة مقتل تاجر

