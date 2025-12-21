جهاز المخلفات يناقش آليات ضمان جودة الكمبوست في مصر

عقد جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة برئاسة ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي للجهاز، اجتماعًا مع الدكتورة شيرين العجرودي، مدير مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة - كلية الهندسة جامعة عين شمس، تم خلاله مناقشة آليات ضمان جودة السماد العضوى (الكمبوست) فى مصر.

حضر الاجتماع، أحمد عاطف، مدير وحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية، والدكتور هاني أبو قديس، جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وعبد الله نصور بجامعة روستوك ألمانيا، وأنيا شفيتجي، الهيئة البيئية المركزية في ألمانيا، ومنى رضا بخيت استشاري بإحدى شركات التكنولوجيا الحيوية، وفريق عمل من وزارتي البيئة والتنمية المحلية، وبمشاركة عدد كبير من شركات إعادة تدوير المخلفات.

يأتي ذلك ضمن مشروع "التركيز والحوار حول المخلفات العضوية الأردن ومصر" وهو مشروع ممول من قبل وكالة البيئة الألمانية، ويشارك فيه مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة بكلية الهندسة جامعة عين شمس، بالتعاون مع جامعة روستوك الألمانية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن الاجتماع يأتي في إطار بحث آليات التنفيذ، بدءًا من دراسة الوضع الحالي لمصانع الكمبوست في مصر من حيث جودة المنتج ومطابقته لمواصفات الكود المصري، والتحديات الموجودة لتحقيق ذلك، إضافة إلى أساليب التحقق من الجودة وتكاليف التنفيذ، والعائد الإيجابي للحصول على الجودة المطلوبة.

وأكد ياسر عبد الله، أن المخلفات العضوية تمثل نسبة كبيرة من حجم المخلفات في مصر، مضيفًا أن هناك عدة ضوابط مُلزمة للشركات لتحسين جودة المدخلات داخل مصانع التدوير يجب الالتزام بها، كما يجب أن تكون الشركات مؤهلة ولديها خبرات لتحسين جودة المنتج.

وأوضحت الدكتورة شيرين العجرودي، أهمية وضع آلية أولية وتفصيلية لمساعدة المصنعين على الجودة المطلوبة، وتقنين الإجراءات للتحقق من الجودة لتكون جزءًا من التراخيص الممنوحة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وصلاحيته لاعتماد جودة المنتجات وتصنيف علامات الجودة لضمان الحصول على منتج صالح فنيًا وبيئيًا، آمن وله عائد مادي وقابل للتصدير مستقبلًا.

كما أوضحت مراحل العمل لوضع آلية ضمان الجودة والتحقق لمنح علامة الجودة، بداية من جمع المعلومات عن المصانع وتقييمها، ووضع آلية مبدئية لتقييم المنتج، مرورًا بوضع آلية تفصيلية لإدارة جودة عملية إنتاج الكمبوست وتأهيل المصانع لاستحقاق منح علامة الجودة، وصولًا إلى المتابعة والتقييم والتطوير المستدام وفقًا لشروط التنفيذ والمواصفات والكود المصري.

