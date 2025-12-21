الداخلية تكشف حقيقة هدم جزئي لمحل بالشرقية وتضبط المتورطين

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء قيام أحد الأشخاص باستخدام لودر لهدم محل مملوك لسيدة بنطاق محافظة الشرقية، ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين.

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن الفحص والتحريات كشفت وجود خلافات عائلية بين والدة القائم على نشر الفيديو وشقيقها وزوجته ونجلهما، بسبب نزاع على حيازة محل كائن بدائرة مركز شرطة أبو حماد، وسبق تحرير عدة محاضر بالواقعة ولا تزال قيد التحقيق.

وأوضحت التحريات أن أحد أطراف النزاع قام بإحضار لودر والتسبب في هدم جزء من المحل محل الخلاف دون سند قانوني.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المشكو في حقهم، وضبط اللودر المستخدم في الواقعة وقائده.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

