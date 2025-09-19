الدقهلية - رامي محمود:

استمع المستشار عمرو النجدي، رئيس نيابة طلخا الجزئية بمحافظة الدقهلية، لأقوال عامل المزلقان الذي شهد لحظة إقدام المتهم بقتل أبنائه الثلاثة على الانتحار بإلقاء نفسه أمام قطار، فجر اليوم الجمعة، بنطاق مدينة طلخا.

وأفاد عامل المزلقان في أقواله أن المتهم "عصام" استغل مرور القطار المتجه إلى محطة المنصورة، وألقى بنفسه أمامه لإنهاء حياته، دون أن يكشف عن أسباب أو دوافع واضحة.

وقررت النيابة صرف عامل المزلقان عقب الاستماع لأقواله، كما قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان المتهم للتأكد مما إذا كان قد تعاطى مواد مخدرة من عدمه.

وأمرت النيابة بندب الطبيب الشرعي لتشريح جثامين الأطفال الثلاثة (مريم – محمد – معاذ)، وبيان السبب المباشر للوفاة، وما إذا كانت نتيجة أسفكسيا الخنق أو وجود طعنات.

وتجمع العشرات من أهالي الضحايا أمام مشرحة مستشفى المنصورة الدولي في حالة انهيار تام، رافضين التعقيب على الواقعة، فيما ينتظر أقارب الجناة والضحايا الانتهاء من إجراءات التشريح والتصاريح اللازمة للدفن تمهيدًا لأداء صلاة الجنازة بمسقط رأسهم في مدينة نبروه.