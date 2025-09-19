حفرة تقود لفضيحة.. صور جديدة تكشف عملية التنقيب عن الآثار بمستوصف دشنا

الأقصر - محمد محروس:

قضى العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيزيا ليلة تاريخية بمدينة الأقصر، حيث أقاما في الجناح الملكي بفندق "ونتر بالاس" العريق المطل على كورنيش النيل، وذلك عقب جولتهما مساء الخميس في البر الغربي للمحافظة.

والتقط الملك وقرينته - خلال الزيارة - صور "سيلفي" في قلب معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري، وشهدا الإطلاق التجريبي لمشروع الإضاءة الليلية للمعبد التاريخي في أحضان جبل القرنة، وسط أجواء احتفالية أبهرت الحاضرين.

وترك الملك فيليبي السادس رسالة بخط يده أعرب فيها عن إعجابه بالأقصر وإقامته المميزة بفندق قصر الشتاء، قائلاً: "إقامة مميزة في الأقصر بفندق قصر الشتاء.. نأمل أن نعود مرة أخرى، ومصر وإسبانيا قريبًا."

وتأتي الزيارة ضمن برنامج ملكي يشمل جولات لعدد من أبرز المعالم الأثرية، بما يعكس عمق العلاقات الثقافية بين مصر وإسبانيا، ويعزز مكانة الأقصر كعاصمة عالمية للسياحة الثقافية.