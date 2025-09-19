إعلان

"نأمل أن نعود مرة أخرى".. ملك إسبانيا يكتب رسالة بخط يده في الأقصر (صور)

03:20 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ملك إسبانيا 3_8
  • عرض 8 صورة
    رسالة ملك إسبانيا بخط يده_5
  • عرض 8 صورة
    ملك إسبانيا 2_7
  • عرض 8 صورة
    الملك فيليبي السادس وزوجته (2)_2
  • عرض 8 صورة
    الملك فيليبي السادس وزوجته (1)_1
  • عرض 8 صورة
    ملك إسبانيا 1_6
  • عرض 8 صورة
    الملك فيليبي السادس وزوجته (3)_3
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الأقصر - محمد محروس:

قضى العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيزيا ليلة تاريخية بمدينة الأقصر، حيث أقاما في الجناح الملكي بفندق "ونتر بالاس" العريق المطل على كورنيش النيل، وذلك عقب جولتهما مساء الخميس في البر الغربي للمحافظة.

والتقط الملك وقرينته - خلال الزيارة - صور "سيلفي" في قلب معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري، وشهدا الإطلاق التجريبي لمشروع الإضاءة الليلية للمعبد التاريخي في أحضان جبل القرنة، وسط أجواء احتفالية أبهرت الحاضرين.

وترك الملك فيليبي السادس رسالة بخط يده أعرب فيها عن إعجابه بالأقصر وإقامته المميزة بفندق قصر الشتاء، قائلاً: "إقامة مميزة في الأقصر بفندق قصر الشتاء.. نأمل أن نعود مرة أخرى، ومصر وإسبانيا قريبًا."

وتأتي الزيارة ضمن برنامج ملكي يشمل جولات لعدد من أبرز المعالم الأثرية، بما يعكس عمق العلاقات الثقافية بين مصر وإسبانيا، ويعزز مكانة الأقصر كعاصمة عالمية للسياحة الثقافية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ملك إسبانيا الملك فيليبي السادس كورنيش النيل معبد الملكة حتشبسوت الأقصر المعالم الأثرية مصر وإسبانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وزير الأوقاف لمصراوي: نرصد عمل أئمة في مِهن لا تليق.. وتحسين أحوالهم أولوية قصوى
عاجل| نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2025