جامعة قناة السويس تستعد لاستقبال 45 ألف طالب في العام الجديد (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة أنهت جميع استعداداتها لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى في العام الجامعي 2025/2026، موضحًا أن إجمالي عدد الملتحقين هذا العام بلغ 45 ألفًا و398 طالبًا وطالبة، بواقع 23 ألفًا و809 طالبات، و21 ألفًا و589 طالبًا، موزعين على مختلف كليات الجامعة وبرامجها الدراسية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة تضم 122 برنامجًا دراسيًا، من بينها 36 برنامجًا مميزًا بنظام المصروفات، و30 برنامجًا غير تقليدي لمرحلة الدراسات العليا موزعة على 8 كليات، بما يتيح تنوعًا واسعًا في التخصصات ويعزز تنافسية الجامعة محليًا وإقليميًا.

وأوضح رئيس الجامعة أن خطة الاستعداد شملت تجهيز المدرجات والقاعات والمعامل والمكتبات الإلكترونية بأحدث الوسائل التعليمية والتكنولوجية، إلى جانب تحديث المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتجديد، وتوفير خدمات الإقامة والتغذية والرعاية الطبية والاجتماعية بشكل متكامل يضمن للطلاب بيئة تعليمية ومعيشية صحية وآمنة.

وأكد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن عدد الملتحقين بالبرامج المميزة بلغ 6804 طلاب وطالبات موزعين على 10 كليات، مشيرًا إلى أن الكليات ستنظم لقاءات تعريفية للطلاب الجدد، وحفلات استقبال ومعسكرات للأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية لدمجهم وتعزيز مهاراتهم.

أوضح الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن عدد طلاب الدراسات العليا هذا العام بلغ 11 ألفًا و756 طالبًا وطالبة، بينهم 1634 في مرحلة الدبلوم، و7846 في الماجستير، و2276 في الدكتوراه.

وبلغ عدد المقيدين بالبرامج المميزة للدراسات العليا 3465 طالبًا وطالبة موزعين على 7 كليات. وأضاف أن الجامعة وفرت معامل بحثية متطورة، ومراكز دعم أكاديمي، ومكتبات رقمية متخصصة، لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية التزام الطلاب بالضوابط المنظمة للحرم الجامعي، مؤكدًا حرص الجامعة على ترسيخ قيم الانضباط داخل الكليات والمدرجات.

وأوضح رئيس الجامعة أن الطلاب مطالبون بالالتزام بالمظهر اللائق والزي الجامعي المناسب، وارتداء البالطو الأبيض بالكليات العملية، مع الحفاظ على نظافة وسلامة مرافق الجامعة.

وأكد مندور أن الجامعة لن تتهاون مع أي مخالفات للسلوك العام داخل الحرم الجامعي، مشددًا على أن نشر أو تداول منشورات أو مقاطع مسيئة للجامعة يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية والإجراءات التأديبية.

وبحسب المجلس الأعلى للجامعات، يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 1 يناير 2026، على أن تُعقد الامتحانات النهائية خلال الفترة من 3 حتى 22 يناير، يليها إجازة نصف العام من 24 يناير حتى 5 فبراير. ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 6 فبراير وينتهي 30 مايو 2026، فيما تُعقد الامتحانات النهائية من 1 حتى 25 يونيو، تعقبها إجازة نهاية العام اعتبارًا من 27 يونيو.

ويتخلل العام الدراسي عدد من الإجازات الرسمية، من بينها عيد الفطر المبارك في 21 مارس 2026، وعيد القيامة المجيد في 12 إبريل، يليه عيد شم النسيم في 13 إبريل، وعيد الأضحى المبارك في 26 مايو 2026.