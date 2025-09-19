بالصور - مصادرة 90 شيشة في حملة مكبرة بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة حملتها الموسعة لمصادرة أدوات الشيشة داخل الأكشاك والحدائق المؤجرة من المحافظة وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وتهدف الحملة إلى فرض الانضباط داخل المتنزهات والأماكن المفتوحة، وحماية الصحة العامة بتقليل تعرض الأسر للدخان والممارسات الضارة المرتبطة بالشيشة.

- مسار الحملة وتغطية المواقع

أوضح جهاد المتولي، رئيس مركز الخارجة، في بيان له اليوم الجمعة، أن الحملة تحركت على مسارات متوازية، شملت المرور الميداني على عدد من الأكشاك داخل الحدائق العامة والمتنزهات، للتأكد من التزام القائمين عليها بعدم تقديم الشيشة.

وجرى توثيق المخالفات وإعادة التنبيه على القواعد المنظمة، مع شرح أثر الشيشة على الصحة العامة، والتشديد على منع تداولها في المواقع العائلية التي يرتادها الأطفال وكبار السن.

- مصادرات وإنذارات رسمية

أسفرت جهود الحملة عن مصادرة 90 شيشة والأدوات المصاحبة لها، والتحفظ عليها وفق الإجراءات المعمول بها، إلى جانب تحرير إنذارات رسمية للمخالفين.

وأكد المتولي أن العمل سيستمر يوميًا حتى القضاء على المخالفات في الحدائق والأكشاك، مع التركيز على حماية الصحة العامة في المساحات المفتوحة التي تُعد متنفسًا للأسر.

- رسائل تحذيرية وفسخ التعاقد للمخالفين

شدّد المتولي على أن أي تكرار للمخالفة سيُواجَه بإجراءات رادعة قد تصل إلى فسخ التعاقد مع مستأجري الأكشاك داخل الحدائق، مشيرًا إلى أن الحملة لا تستهدف المخالفة فحسب، بل تسعى لتكريس ثقافة الصحة العامة واحترام حق الأسر في بيئة خالية من الدخان، مع الاستمرار في التوعية بمخاطر الشيشة في جميع نقاط الخدمة.

وكانت الوحدة المحلية قد شنت أمس حملة مماثلة على الأكشاك المؤجرة وتحفظت على 103 شيشة.

- ما الذي يقوله القانون والصحة العامة؟

يستند تشديد الرقابة على الشيشة إلى إطار قانوني وصحي في مصر، إذ أرست التشريعات منذ قانون 52 لسنة 1981 وتعديلاته، ولا سيما قانون 154 لسنة 2007، ضوابط للأماكن الخالية من التدخين في المرافق العامة، مع السماح بالتخصيص المقيد لبعض المواقع، بما يعزز سياسات الحد من التدخين في الفضاءات العامة.

كما تُظهر وثائق منظمة الصحة العالمية أن مصر طرف في اتفاقية الإطار للتبغ (FCTC) منذ 2005، بما يضع التزامات وطنية لحماية الجمهور من دخان التبغ في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة.

وتؤكد مذكرات منظمة الصحة العالمية والدراسات المتخصصة أن تدخين الشيشة يُعرّض المدخنين والمحيطين بمستويات مرتفعة من أول أكسيد الكربون والجسيمات الدقيقة والمركبات الضارة، وأن الأماكن التي تقدم الشيشة تُظهر تراكيز مرتفعة من ملوثات الهواء مقارنة بمدن أخرى، ما يرسخ مبررات المنع في المواقع العائلية حفاظًا على الصحة العامة.