نهاية مأساوية.. المتهم بـ"ذبح أطفاله" في نبروه ينهي حياته أسفل قطار بالدقهلية

03:30 ص الجمعة 19 سبتمبر 2025
    صورة الأطفال الثلاثة
الدقهلية - رامي محمود:

أسدلت الدقهلية الستار على "مذبحة نبروه" الأسرية، بعدما لقي الأب المتهم بارتكاب الجريمة مصرعه، منهيًا حياته دهسًا أسفل عجلات قطار بمدينة طلخا، بعد ساعات من قتله أطفاله الثلاثة وزوجته.

كشفت التحريات أن المتهم "عصام"، 38 عامًا، فر هاربًا بعد ارتكاب جريمته في نبروه، ووصل إلى مدينة طلخا، حيث وقف أعلى كوبري السكة الحديد الواصل بين مدينتي المنصورة وطلخا، وألقى بنفسه أمام قطار قادم، ليحول القطار جسده إلى أشلاء.

وكان المتهم قد أقدم، فجر اليوم الجمعة، على إنهاء حياة أطفاله الثلاثة (مريم ومعاذ ومحمد) خنقًا وطعنًا، كما سدد 16 طعنة لزوجته "نجوى"، 53 عامًا، التي لفظت أنفاسها الأخيرة لاحقًا في المستشفى، لترتفع حصيلة ضحاياه إلى 4 قتلى.

تم تجميع أشلاء المتهم ونقلها إلى ثلاجة مستشفى الطوارئ الجامعي، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعتين.

مذبحة نبروه انتحار قاتل أطفاله أب يقتل أطفاله في الدقهلية جريمة نبروه
