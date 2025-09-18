إعلان

خروج قطار عن القضبان بمحطة شبين القناطر (صور)

10:07 م الخميس 18 سبتمبر 2025
القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مساء اليوم الخميس، حالة استنفار أمني ومروري، عقب خروج قطار عن القضبان داخل محطة شبين القناطر، ما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين المتواجدين بالمكان، فيما لم تسفر الواقعة عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

وبحسب روايات شهود العيان، انحرفت عجلات عربتين بالقطار عن مسارهما أثناء توقفه بالمحطة، مما أدى إلى خروجهما عن القضبان.

وعلى الفور، تحركت فرق الطوارئ والأجهزة التنفيذية إلى موقع الحادث لبدء أعمال رفع العربات المتعطلة وإعادتها لمسارها الطبيعي، تمهيدًا لاستئناف حركة القطارات بشكل آمن ومنتظم.

تتابع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتنسيق مع القيادات التنفيذية والأجهزة الأمنية، عمليات رفع آثار الحادث، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لضمان سلامة الركاب وتأمين حركة السير على خط القطارات.

شبين القناطر خروج قطار عن القضبان الهيئة القومية لسكك حديد مصر
