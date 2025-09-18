تضامن الإسماعيلية توزع شنط وأدوات مدرسية على طلاب ذوي الهمم (صور)

سرداب 20 مترًا فضح الجريمة.. حبس 4 موظفين بالتنقيب عن الآثار بدشنا (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

وزّعت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية شنطًا مدرسية وأدوات على طلاب المدرسة الفكرية، وذلك وفقًا للكشوف المعتمدة من إدارة المدرسة.

وجاء ذلك في إطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة دعم الطلاب وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأكدت مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أن عملية التوزيع ستستكمل لتشمل مدرسة النور للمكفوفين ومدرسة الصم والبكم، لضمان وصول الدعم إلى جميع الطلاب المستهدفين، مشيرةً إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الوزارة لرعاية الفئات الأولى بالرعاية والتخفيف عن كاهل الأسر.