المنيا - جمال محمد:

سلم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، شيكات نقدية بقيمة إجمالية بلغت 500 ألف جنيه لعدد 35 من النشء بقرية قلندول بمركز ملوي، ضمن برنامج “سبل العيش والفرص الاقتصادية” الذي تنفذه هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، بهدف دعم وتمكين الشباب اقتصادياً، وتشجيعهم على بدء مشروعات صغيرة تمثل نماذج واقعية للتدريب المهني والتعليمي، وتسهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد المحافظ أن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة المحافظة لتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق التنمية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين، بالتوازي مع توجهات القيادة السياسية التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار المحافظ إلى أن البرنامج يسهم في تأهيل وتدريب النشء، واختيار العناصر المناسبة، مع توفير الدعم المادي والفني لإنجاح مشروعاتهم، بما يخلق بيئة داعمة لريادة الأعمال ويعزز من قيمة المشروعات متناهية الصغر كأداة للتنمية الاقتصادية.

وأشاد المحافظ بالدور الوطني والإنساني الذي تقوم به هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، من خلال مشروعاتها التنموية التي تستهدف الفئات محدودة الدخل، وتشجع على إقامة مشروعات صغيرة توفر فرص عمل جديدة وتدعم استقرار الأسر، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تمثل ركيزة أساسية في بناء المجتمع.

من جانبها، أوضحت الدكتورة أسماء عبد الجابر، مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا، أن البرنامج يتم تنفيذه بالتعاون مع جمعية الجزويت والفرير وعدد من الجمعيات الشريكة، ويهدف إلى تقليل معدلات تسرب الأطفال من التعليم، وتحسين العوامل الوقائية والحد من عوامل الخطر، بما يُسهم في تعزيز فرص التعليم والرعاية الصحية للأطفال، وذلك من خلال دعم سبل العيش وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للأسر المستهدفة.

وأضافت أن التسليم جاء عقب تنفيذ برنامج تدريبي لعدد 120 من النشء في الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة، استمر على مدار ستة أيام متصلة، تناول المهارات الحياتية الأساسية، وتحديد الأهداف الفردية، وصياغة دراسات جدوى لمشروعاتهم المقترحة، بما يعزز من فرصهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

وعبّر أهالي القرية والمستفيدون عن سعادتهم بهذه المبادرة التي تعكس اهتمام الدولة بمحافظة المنيا، وحرصها على دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحسين ظروفهم المعيشية، وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

جدير بالذكر أن هيئة إنقاذ الطفولة سبق وأن قدمت دعماً مالياً بقيمة 5 ملايين جنيه العام الماضي، شمل أصولاً ثابتة لعدد 258 أسرة في 4 قرى بمركز ملوي لبدء مشروعات صغيرة، إلى جانب استهداف 120 أسرة جديدة ضمن برنامج مجموعات الادخار، بما يعزز من قدراتهم الاقتصادية ويحقق الاستدامة لمشروعاتهم.