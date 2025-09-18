بالصور- محافظ أسيوط يفتتح مدرسة نوال يؤانس الإعدادية الجديدة للبنات

أسيوط ـ محمود عجمي:

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مدرسة نوال يؤانس الإعدادية الجديدة للبنات بمدينة منفلوط، والتي تم إنشاؤها بتكلفة بلغت 11 مليونًا و770 ألف جنيه، ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء وتطوير المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد، في إطار استراتيجية مصر 2030 التي تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

ويأتي افتتاح المدرسة ضمن مشروع إنشاء 22 مدرسة جديدة بالمحافظة، تضم إجمالًا 344 فصلًا دراسيًا، بتكلفة إجمالية بلغت 311 مليون جنيه.

شهد مراسم الافتتاح عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، من بينهم محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس مجدي سليم رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، ووليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط، إلى جانب عدد من رؤساء المصالح ومديري المديريات المعنية.

وعقب إزاحة الستار، قام المحافظ بجولة تفقدية داخل المدرسة المقامة على مساحة 2556 مترًا مربعًا، وتضم 30 فصلًا دراسيًا مجهزًا بأحدث الوسائل التعليمية، بالإضافة إلى مكتبة حديثة، معامل للعلوم والحاسب الآلي، حجرات للأنشطة الفنية والموسيقية والزراعية، ملاعب، ودورات مياه حديثة. كما تم مراعاة معايير دمج الطلاب من ذوي الإعاقة من خلال توفير ممرات خاصة ودورات مياه مجهزة.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من مسؤولي هيئة الأبنية التعليمية حول مراحل تنفيذ المشروع، الذي تم بنظام الإحلال الكلي، حتى تسليمه رسميًا لمديرية التربية والتعليم لتشغيله مع بداية العام الدراسي الجديد.

وفي لفتة تقديرية، أهدى اللواء هشام أبو النصر درع المحافظة إلى وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف، تسلمه نيابة عنه وكيل الوزارة بالمحافظة، تقديرًا لدعمه المستمر للعملية التعليمية في أسيوط، وجهوده في بناء مدارس جديدة وتطوير المنظومة التعليمية، بما يحقق بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة للطلاب.