محافظ الأقصر يوجه برفع كفاءة الطرق والخدمات السياحية (صور)

الأقصر - محمد محروس:

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، جولة ميدانية لمتابعة الاستعدادات للموسم السياحي الجديد، موجهاً برفع كفاءة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين.

شملت جولة المحافظ مدن الأقصر والقرنة والزينية وطيبة، حيث وجه بالاهتمام بأعمال النظافة العامة، وإصلاح الأرصفة وأعمدة الإنارة، وإزالة الأتربة والحشائش على جانبي الطرق الرئيسية والمسارات السياحية.

كما تفقد المحافظ الطرق المؤدية للمناطق الأثرية بالبر الغربي، مشددًا على رفع مستوى الخدمات في محيط معبد الدير البحري ووادي الملوك، بما يليق بالمكانة السياحية العالمية للأقصر.