إعلان

محافظ الأقصر يوجه برفع كفاءة الطرق والخدمات السياحية (صور)

07:50 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    محافظ الأقصر يوجه برفع كفاءة الطرق والخدمات السياحية
  • عرض 17 صورة
    محافظ الأقصر يوجه برفع كفاءة الطرق والخدمات السياحية
  • عرض 17 صورة
    محافظ الأقصر يوجه برفع كفاءة الطرق والخدمات السياحية
  • عرض 17 صورة
    محافظ الأقصر يوجه برفع كفاءة الطرق والخدمات السياحية
  • عرض 17 صورة
    محافظ الأقصر يوجه برفع كفاءة الطرق والخدمات السياحية
  • عرض 17 صورة
    محافظ الأقصر يوجه برفع كفاءة الطرق والخدمات السياحية
  • عرض 17 صورة
    محافظ الأقصر يوجه برفع كفاءة الطرق والخدمات السياحية
  • عرض 17 صورة
    محافظ الأقصر يوجه برفع كفاءة الطرق والخدمات السياحية
  • عرض 17 صورة
    محافظ الأقصر يوجه برفع كفاءة الطرق والخدمات السياحية
  • عرض 17 صورة
    محافظ الأقصر يوجه برفع كفاءة الطرق والخدمات السياحية
  • عرض 17 صورة
    محافظ الأقصر يوجه برفع كفاءة الطرق والخدمات السياحية
  • عرض 17 صورة
    محافظ الأقصر يوجه برفع كفاءة الطرق والخدمات السياحية
  • عرض 17 صورة
    محافظ الأقصر يوجه برفع كفاءة الطرق والخدمات السياحية
  • عرض 17 صورة
    محافظ الأقصر يوجه برفع كفاءة الطرق والخدمات السياحية
  • عرض 17 صورة
    محافظ الأقصر يوجه برفع كفاءة الطرق والخدمات السياحية
  • عرض 17 صورة
    محافظ الأقصر يوجه برفع كفاءة الطرق والخدمات السياحية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الأقصر - محمد محروس:

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، جولة ميدانية لمتابعة الاستعدادات للموسم السياحي الجديد، موجهاً برفع كفاءة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين.

شملت جولة المحافظ مدن الأقصر والقرنة والزينية وطيبة، حيث وجه بالاهتمام بأعمال النظافة العامة، وإصلاح الأرصفة وأعمدة الإنارة، وإزالة الأتربة والحشائش على جانبي الطرق الرئيسية والمسارات السياحية.

كما تفقد المحافظ الطرق المؤدية للمناطق الأثرية بالبر الغربي، مشددًا على رفع مستوى الخدمات في محيط معبد الدير البحري ووادي الملوك، بما يليق بالمكانة السياحية العالمية للأقصر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر رفع كفاءة الطرق بالأقصر رفع كفاءة الخدمات السياحية الخدمات السياحية بالأقصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان