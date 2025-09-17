توزيع 260 زيًا مدرسيًا على الأيتام وغير القادرين بالوادي الجديد -صور

البحيرة - أحمد نصرة:

وضعت محافظة البحيرة اللمسات الأخيرة على ميدان إدكو، تمهيدًا لافتتاحه خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة، الذي يوافق 19 سبتمبر من كل عام، في إطار خطة شاملة لافتتاح مشروعات خدمية وتنموية جديدة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز المظهر الحضاري لمدنها.

ويُعد ميدان إدكو علامة حضارية مميزة تجسد هوية المدينة وتاريخها العريق، وتشكل لوحة فنية متكاملة تجمع بين الأصالة والتراث من جهة، والتنمية والعمل من جهة أخرى، ليصبح رمزًا بارزًا لمدينة إدكو ومعلمًا حضاريًا يليق بمكانتها داخل محافظة البحيرة.

ويتضمن الميدان تمثالًا ضخمًا صُمم ليُعبر عن الأصالة والتنمية في آن واحد، حيث اجتمعت فيه الرموز الزراعية والصناعية والتاريخية والثقافية والبحرية التي تميز المدينة. يظهر النخيل الشامخ في قمة التمثال رمزًا للزراعة وخصوبة الأرض، فيما تعكس سنابل القمح والعجلة المسننة الترابط بين النشاط الزراعي والصناعي.

ويتوسط التمثال مجسم قلعة رشيد، في إشارة إلى التاريخ والمعالم الأثرية التي تربط إدكو بمدن المحافظة الأخرى، بينما تجسد المراكب البحرية عمل جزء كبير من أهل المدينة في مهنة الصيد وارتباطها بالبحر كأحد أهم مواردها.

وتزين التمثال زخارف هندسية عربية وإسلامية تعكس العمق الثقافي والحضاري للمنطقة، فيما جاءت القاعدة مزخرفة بنقوش فنية مستوحاة من البحر والأنشطة الطبيعية التي تميز موقع إدكو الساحلي.

وأشارت محافظ البحيرة إلى أن المشروع يأتي ضمن رؤية المحافظة لرفع كفاءة الميادين وتطوير المظهر العام للمدن، بما يعزز الهوية البصرية ويربط بين التاريخ والواقع التنموي، في ظل ما تشهده الدولة المصرية من جهود متواصلة للبناء والتطوير.