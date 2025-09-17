الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نظم بيت الزكاة والصدقات المصري، اليوم الأربعاء، معرضًا للمستلزمات المدرسية المخفضة للعاملين بمجمع المصالح الحكومية الذكي بمدينة الخارجة في الوادي الجديد.

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خلال تفقده اليوم للمعرض، بالغ تقديره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتورة سحر نصر الأمين العام لبيت الزكاة؛ لجهودهما الكريمة في دعم ورعاية أبناء المحافظة.

أشار المحافظ، إلى أن المعرض يوفر ٦ آلاف قطعة من المستلزمات المدرسية (أحذية - شنط - زيّ مدرسي شتوي - أدوات مدرسية) بالمجان للعاملين بالمجمع، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٦/٢٠٢٥، موجّها بتوفير بعض المستلزمات للعاملين المؤقتين بديوان عام المحافظة.