وكيل تعليم الشرقية يطمئن على جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
الشرقية- ياسمين عزت:
واصل محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، جولاته الميدانية لمتابعة جاهزية المدارس بإدارة شرق الزقازيق التعليمية استعداداً لانطلاق العام الدراسي الجديد.
تفقد وكيل الوزارة مدرسة بردين الابتدائية، واطمأن على انتظام العمل داخل الفصول، مشدداً على سرعة الانتهاء من إعداد قوائم الفصول وتسجيلها إلكترونياً، وتوزيع خطط المناهج الدراسية في وقتها المحدد.
وأكد "رمضان" على ضرورة تسليم الكتب الدراسية لجميع التلاميذ والطلاب في اليوم الأول للدراسة دون ربطها بسداد المصروفات الدراسية، مع الالتزام الكامل بالزي المدرسي طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة.
كما وجّه تعليمات مشددة لمديري الإدارات التعليمية بمتابعة أعمال تطهير وتعقيم الفصول والمنشآت التعليمية، حفاظاً على سلامة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس.
فيديو قد يعجبك: