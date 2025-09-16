حريق يلتهم سيارة في ديروط بسبب ماس كهربائي - صور

أسيوط - محمود عجمي:

اندلع حريق، في سيارة كانت متوقفة بأحد الشوارع الفرعية بمدينة ديروط بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، دون أن يسفر عن أي خسائر بشرية.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق في سيارة أثناء توقفها بأحد شوارع المدينة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء، برفقة ضباط المركز وسيارة إسعاف، إلى موقع البلاغ. وبالفحص والمعاينة، تبين أن الحريق نجم عن ماس كهربائي في بطارية السيارة، وأسفر عن تلفيات مادية دون وقوع إصابات.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.