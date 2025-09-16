إعلان

مقتل سيدة على يد زوجها بإحدى قرى المنيا

03:24 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

جثة - أرشيفية

المنيا- جمال محمد:

قتل عامل زوجته بإحدى قرى مركز المنيا، بسبب خلافات أسرية ومادية بينهما، انتهت بطعنها بسلاح أبيض وأسقطها قتيلة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بقيام أحد الأشخاص بقتل زوجته في قرية 8 التابعة لمركز المنيا بسبب خلافات بينهما.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مقتل "ه.م" 30 سنة، على يد زوجها، بعد نشوب مشاجرة بينهما، انتهت بقيامه بالتعدي عليها بسلاح أبيض "سكين" وطعنها في البطن بسلاح أبيض مما أسفر عن وفاتها في الحال.

جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

