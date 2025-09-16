إعلان

وكيل الصحة بالمنوفية يُحيل مديرة وحدة صحية للتحقيق- صور

02:40 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
المنوفية- أحمد الباهي:

أحال الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، مديرة الوحدة الصحية بقرية كفر حمام للتحقيق بالمديرية، بعد ثبوت تغيبها عن العمل دون إذن، وذلك خلال جولة صباحية موسعة شملت عددًا من الوحدات الصحية ببركة السبع وتلا، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

وأكدت مديرية الصحة في بيان لها، أن الجولة تضمنت المرور على وحدتي كفر حمام وزنارة بمركز تلا، حيث تقرر إحالة مديرة وحدة كفر حمام للتحقيق، مع التشديد على تفعيل الملفات العائلية، وتحسين نسب الأداء في المبادرات الرئاسية وتنظيم الأسرة، بجانب تفعيل عيادة الأسنان وزيادة التدخلات الطبية بها، والاهتمام بالنظافة ورفع مستوى بيئة العمل داخل الوحدات.

كما تفقد وكيل الوزارة مستشفى المسنين بجنزور والوحدة الصحية التابعة لها، واطلع على الأقسام الداخلية والخارجية والمعمل والعيادات المختلفة، مشيدًا بمستوى العمل بعيادة الأسنان، موجها في الوقت نفسه برفع نسب إشغال القسم الداخلي، وتحسين كفاءة الخدمات الطبية، وتفعيل الملفات العائلية وزيادة نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة.

وشدد الدكتور عمرو مصطفى على استمرار المديرية في جولاتها الميدانية، لمتابعة انتظام العمل ورفع كفاءة الأداء بالمبادرات الرئاسية، بما يضمن تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين بمحافظة المنوفية.

وكيل الصحة بالمنوفية مديرة وحدة صحية الدكتور عمرو مصطفى
