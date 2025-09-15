إعلان

للحد من الحوادث.. تركيب مطبات صناعية بطريق السادات في أسوان (صور)

02:35 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    تركيب مطبات صناعية بطريق السادات في أسوان
  • عرض 3 صورة
    تركيب مطبات صناعية بطريق السادات في أسوان
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان - إيهاب عمران:

أجرى اللواء د. إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولة ميدانية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع تطوير وتوسعة وتجميل طريق السادات، الذي يُعد أحد أهم المحاور المرورية الحيوية بالمدينة.

وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال تركيب المطبات الصناعية وفق معايير مدروسة ومسافات محددة بما يحقق التهدئة المطلوبة لحركة المركبات حفاظًا على أرواح المواطنين والمترددين على الطريق.

وتفقد أعمال تنفيذ الطبقة العازلة للبنية التحتية بالحارة الغربية باستخدام طبقة التأسيس للرصف من نوعية (FDR) مع رش طبقة (MC) ذات القدرة العالية على التحمل وحماية شبكات المرافق المختلفة، حيث توضع أسفل طبقة الأسفلت النهائية لضمان متانة وجودة الطريق.

وشملت الجولة متابعة تركيب الأعمدة الديكورية الحديثة للإنارة، التي تضيف بعدًا جماليًا للطريق، وذلك بالتوازي مع أعمال رفع كفاءة شبكات المرافق العامة والتوسعة والرصف والدهانات.

وتنفذ هذه الأعمال تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تواصل العمل بوتيرة متسارعة للانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة.

وأكد محافظ أسوان أن مشروع تطوير طريق السادات يأتي في إطار خطة شاملة للارتقاء بالبنية التحتية والتجميل الحضاري لشوارع وميادين المدينة، بما يتماشى مع الطفرة التنموية والعمرانية التي تشهدها المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يعكس الوجه الحضاري المشرق لعاصمة الشباب والثقافة الإفريقية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تركيب مطبات صناعية طريق السادات أسوان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رضيع في حضن القاتلة وبكاء يهز القاعة.. كواليس محاكمة المتهمة بقتل أطفال المنيا - فيديو وصور
اختفاء صادم داخل المتحف المصري.. أين ذهبت الأسورة الذهبية الملكية النادرة؟
من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم