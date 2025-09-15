المنيا - جمال محمد:

شهدت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين 15 سبتمبر، أولى جلسات محاكمة المتهمة هاجر أ. ع، الشهيرة باسم "نعمة"، في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها المحافظة خلال العقود الأخيرة، بعد أن قتلت زوجها وأطفاله الستة في قضية أصبحت تُعرف إعلاميًا باسم "قضية الخبز المسموم" بقرية دلجا مركز ديرمواس.

وخلال الجلسة، واجه القاضي المتهمة بأسئلة مباشرة حول دوافع الجريمة وطريقة تنفيذها، حيث جاء الحوار على النحو التالي: القاضي: لماذا ارتكبتِ هذه الجريمة؟

المتهمة: كنت غيرانه منها لأنها تريد أن يطلقني زوجي.

القاضي: هل تجاوزتِ حدودك ووضعتي السم؟

المتهمة: نعم.

القاضي: هل تعمدتِ وضع السم؟

المتهمة: نعم، تعمدت عشان كنت غيرانه منها.

القاضي: هل كانت والدة الأطفال متواجدة في المنزل لحظة إرسال الخبر المسموم؟

المتهمة: نعم. كانت موجودة

وكشفت التحقيقات وأوراق القضية رقم 13282 لسنة 2025 جنايات ديرمواس، أن المتهمة ارتكبت الجريمة بدافع الغيرة من زوجة زوجها الأولى بعد أن أعادها إلى عصمته، فقامت بدس مادة سامة تُعرف باسم "الكلوروفينابير" في قطعة خبز قدمتها لأول طفل، ثم لاحظت تدهور حالته الصحية لتتأكد من فاعلية السم.

وأوضحت المتهمة أنها قررت استكمال جريمتها، فأعدت كمية أكبر من الخبز المسموم وأرسلتها لبقية الأطفال ووالدهم، ما أسفر عن وفاة الأبناء الستة ووالدهم، فيما نجت الأم بعد أن تجنبت تناول الخبز.

وكشفت المتهمة تفاصيل ارتكاب الجريمة خلال محاكاة تصويرية بمسكنها أمام جهات التحقيق، لتؤكد الترتيب الدقيق والدم البارد الذي اتبعته في تنفيذ الجريمة.

وبدأت المأساة يوم 11 يوليو الماضي، حين تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوصول ثلاثة أطفال أشقاء جثثًا هامدة إلى مستشفى ديرمواس المركزي، بينما أصيب شقيقهم الرابع بإعياء شديد قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة لاحقًا. كما نُقلت الطفلتان فرحة (14 عامًا) ورحمة (12 عامًا) إلى مستشفى صدر المنيا، لتفارق الأولى الحياة ثم تلحق بها الثانية، فيما توفي الأب بعد أيام ودفن بجوار أطفاله، في مشهد أبكى أهالي القرية.

وعقب تحريات وتحقيقات استمرت شهر ونصف، اعترفت المتهمة بارتكاب الجريمة، فيما خرجت والدة الأطفال من مستشفى الصحة النفسية والعصبية بالعباسية وعادت إلى أسرتها في إحدى قرى محافظة بني سويف.

