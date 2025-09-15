إعلان

ضبط سلع غذائية فاسدة ومجهولة المصدر في حملة ببني سويف

12:37 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
بني سويف- حمدي سليمان:

شنت مديرية تموين بني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة موسعة على المحال التجارية والأسواق، لضبط السلع الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بهدف ضبط الأسواق.

وأسفرت الحملة التي قادها المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، عن ضبط 472 كرتونة سلع غذائية ومقرمشات، و 6 كجم لانشون، و10 كجم جبن مطبوخ، و 20 كجم دواجن، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلا عن ضبط 30 علبة شيكولاتة منتهية الصلاحية، و10 قاروصة سجائر مجهولة المصدر.

كما حررت الحملة محاضر لمخالفات متنوعة، شملت عدم حمل شهادات صحية للعاملين، وعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال التجارية.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

