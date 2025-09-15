المنوفية - أحمد الباهي:

نظمت مديرية الطب البيطري بالمنوفية قافلة علاجية وإرشادية مجانية بقرية طوخ - عزبة الأقرع - بمركز تلا، بالتنسيق مع كلية الطب البيطري بجامعة المنوفية، في إطار جهود المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وشهدت القافلة الكشف على نحو 2000 حالة دواجن وحمام ورومي، إضافة إلى 50 حالة رعاية تناسلية باستخدام السونار وفحوصات التهابات الضرع والتناسليات، إلى جانب 100 حالة باطنة شملت أبقار وجاموس وماعز وخيول.

وجرى تقديم توعية للمربين حول خطورة مرض الحمى القلاعية الأحادي (Sat 1) وطرق انتقاله، مع التأكيد على أهمية التحصين ضمن الحملة القومية التي بدأت 16 أغسطس 2025 وما زالت مستمرة، والحصول على الجرعة التنشيطية بعد 21 يومًا.

شارك في القافلة عدد من قيادات وأطباء مديرية الطب البيطري بتلا، منهم الدكتور مسعد بشاي، مدير الإدارة، والدكتور ياسر عشيبة، رئيس قسم الرعاية والعلاج، والدكتورة زينب مصباح، رئيس قسم الإرشاد، والدكتور عمرو عزيز، طبيب التأمين، والدكتورة آمال صقر، مسؤولة الدواجن، إلى جانب أطباء وحدة طوخ البيطرية برئاسة الدكتور سمير أبو سعدة، وفريق من الأطباء المتخصصين وأطباء تحت التدريب من كلية الطب البيطري.