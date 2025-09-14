الإسكندرية – محمد عامر:

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الأحد، استقرارًا نسبيًا في حركة الأمواج على طول الساحل، باستثناء شاطئ أبو تلات الذي ما زال يشهد اضطرابًا ورفع الرايات الحمراء.

وسادت أجواء حارة ورطبة على المدينة الساحلية، حيث سجلت درجات الحرارة ما بين 23 درجة للصغرى و33 للعظمى، مع رياح نشطة نسبيا، فيما وصلت نسبة الرطوبة إلى 60%.

ورفعت أبراج المراقبة على شواطئ شرق المدينة الرايات الخضراء، ما يعني أن البحر آمن للنزول، بينما شهدت شواطئ العجمي والقطاع الغربي رايات صفراء، دلالة على السماح بالنزول مع توخي الحذر، في حين أبقت إدارة شاطئ أبو تلات على الرايات الحمراء المحذرة من السباحة نهائيًا.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أن ألوان الرايات وسيلة تحذيرية للمصطافين لضمان سلامتهم، داعية الرواد إلى الالتزام بتعليمات المنقذين، مشيرة إلى أن نسب الإقبال على الشواطئ في القطاع الشرقي لا تزال في حدود 30% فقط حتى الآن، بينما لم تتخطى النسبة في القطاع الغربي الـ 15%.

ودعت الإدارة المواطنين للذهاب إلى الشواطئ حيث قالت في منشور عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "الفرصة لسه قدامك.. تمشي عالكورنيش أو تقعد قعدة حلوة على البحر وتستمتع بصوت الموج وبنسمة الهوا المنعشة.. يلا مستني إيه؟ استغل آخر أيام الصيف وخلي البحر يسيب في روحك ذكرى متتنساش قبل ما يودعنا الصيف بابتسامة أخيرة".