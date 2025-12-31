خبير أثري: ربط أهرامات الجيزة وسقارة ودهشور مشروع سياحي عالمي

كتب- محمد لطفي:

قال الخبير الأثري والمتخصص في المصريات د. أحمد عامر إن مشروع "ممر وجهة الأهرامات" بمثابة مشروع سياحي عالمي، يهدف إلى تحويل منطقة الجيزة إلى أكبر متحف مفتوح في العالم.

وأضاف عامر، في تصريحات لمصراوي، أن المشروع سيقوم بربط أهرامات الجيزة وسقارة ودهشور في رحلة سياحية متكاملة، مع تطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى تقديم تجربة ثقافية وترفيهية عالمية، مما يؤدي إلى تحويل هذه المنطقة إلى مقصد سياحي متطور عالميًا.

وأشار عامر إلى أن هذا المشروع سيوفر تجربة سياحية فريدة تجمع بين مواقع الأهرامات الثلاثة، مع إنشاء محاور نقل حديثة، بالإضافة إلى تطوير الطرق والممرات لتسهيل حركة الزوار بين المواقع الأثرية، مع المحافظة على الهوية التاريخية للموقع، ثم تنفيذ تطوير شامل للمناطق المحيطة لتقديم تجارب سياحية حديثة ومتنوعة، بما لا يتعارض مع المنطقة الأثرية وكذلك اشتراطات اليونسكو، حيث إن الدولة المصرية تسعى للوصول إلى 30 مليون سائح ضمن رؤية 2030، لذلك تسعى الدولة إلى استغلال كل ما هو سياحي وثقافي في تلك الفترة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا أمس، لاستعراض مستجدات مشروع إعادة إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحي، مؤكدا أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ «مخطط سياحي متكامل» يستهدف تحويل المنطقة المحيطة بالأهرامات ونزلة السمان إلى مقصد عالمي فريد يتناغم مع المتحف المصري الكبير.

وشدد على أن مشروع إعادة إحياء منطقة نزلة السمان يرتكز على الحفاظ على الهوية البصرية والطابع الأثري للمنطقة، مع توفير خدمات سياحية وفندقية بمعايير دولية، وتحديث البنية التحتية والمحاور المرورية المحيطة، لضمان تجربة استثنائية وآمنة للزائرين.