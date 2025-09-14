بالصور- مشروعات خدمية وتنموية لسكان واحة الداخلة بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، عن تنفيذ مشروعات خدمية لسكان المركز وقراه ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة تعكس الوجه الحضاري للمنطقة.

أوضح الدكتور ياسر محمود، رئيس مركز الداخلة ، أنه في مدينة موط، نفذت فرق النظافة حملات موسعة شملت مناطق تقسيم الحميات، وبجوار مسجد خاتم المرسلين، وحى السنترال، ومنطقة الحرتية، جرى رفع الأتربة والمخلفات والقمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، في خطوة تستهدف تعزيز مستوى النظافة العامة والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

أكد ياسر، لم تتوقف الجهود عند حد النظافة فقط، بل امتدت إلى حملات بيئية واسعة تضمنت قص وتقليم الأشجار والنخيل وأشجار الزينة، إضافة إلى إزالة النباتات العشوائية، كما أن هذه الأعمال تأتي استكمالاً لمساعي الارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة موط وتوفير بيئة صديقة وصحية للمواطنين.

ولفت ياسر، إلى أنه في إطار تخفيف الأعباء المعيشية، واصلت الوحدة المحلية توفير الخضروات والفاكهة والأسماك والدواجن الطازجة عبر منفذ البيع التابع لها، بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الخارجية، وقد ساعد ذلك على ضبط الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق المحلية بما يصب في مصلحة الأهالي.

وقال رئيس مركز الداخلة، إنه جرى تنفيذ أعمال صيانة وإصلاح كشافات الإنارة في حي غرب موط، بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة ليلاً وتعزيز شعور المواطنين بالأمان، ويقلل من المخاطر المرتبطة بضعف الرؤية على الطرق.

وأشار إلى ، أنه قد امتدت الجهود إلى قرى المركز، حيث شهدت قرية الراشدة تركيب مطب صناعي بشارع الشيخ حسين للحد من خطورة السرعة الزائدة، إلى جانب قص وتقليم الأشجار بمدخل القرية للحفاظ على المظهر الجمالي، وفي قرية الهنداو، أطلقت الوحدة المحلية حملات نظافة وتحسين بيئة في شوارع القرية لضمان السلامة العامة وتعزيز المظهر الحضاري، أما في قرى أسمنت، فقد جرى صيانة شبكة التنقيط لري الأشجار، وري الأشجار التي لا تصلها الشبكة بسيارة المياه حفاظًا على المساحات الخضراء. كما واصلت القرية تنظيم "سوق اليوم الواحد" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تخفف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

ولفت رئيس مركز الداخلة ، إلى أنه في قرية الموهوب، جرى دعم محول الكهرباء بتقسيم عبد القادر عبر إضافة 7 أعمدة جديدة، بهدف رفع كفاءة المحول وتحسين الخدمة المقدمة للسكان، كما وُاصلت أعمال ري الأشجار عند مدخل القرية بما يضمن الحفاظ على مظهرها الحضاري.