الشرقية - ياسمين عزت :

سلم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم السبت، مساعدات مالية مقدمة من حزب حماة الوطن بالشرقية لأسر ضحايا ومصابي حادث انهيار عقار قديم وشرفة أخرى بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، والذي أسفر عن وفاة 7 مواطنين وإصابة اثنين آخرين.

جاء ذلك خلال لقائه بأسر الضحايا والمصابين بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور نواب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والحزبية ومسؤولي التضامن الاجتماعي والأوقاف.

وأكد الأشموني أن محافظة الشرقية بكامل أجهزتها التنفيذية حريصة على تقديم الدعم والمساندة للمتضررين من الحوادث والأزمات الطارئة، مشيدًا بمبادرة حزب حماة الوطن التي قدمت مساعدات مالية بقيمة 630 ألف جنيه للأسر المتضررة.

كما أدار المحافظ حوارًا مع أسر الضحايا للتعرف على مطالبهم ووجه الجهات المعنية بسرعة تلبيتها في إطار الإمكانات المتاحة، مقدمًا خالص العزاء لأسر المتوفين والدعاء للمصابين بالشفاء العاجل.

وفي ختام اللقاء، عبرت أسر الضحايا والمصابين عن شكرهم لمحافظ الشرقية وأمين عام الحزب على حرصهما على دعمهم ومساندتهم لتجاوز محنتهم.