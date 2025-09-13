حملة إزالة واسعة لمخالفات البناء والأراضي الزراعية بالخانكة (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قاد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حملة موسعة للإزالة ضمن فعاليات الموجة 27، استهدفت مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز الخانكة.

جاءت الحملة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية كإجراء حاسم لوقف التعديات التي تستنزف الرقعة الزراعية، وشملت إزالة عدد من الحالات المخالفة التي أُقيمت في الفترة الأخيرة دون ترخيص.

وفي قرية عرب العيايدة، أزالت الأجهزة التنفيذية مبنيين مخالفين، أحدهما مكون من أرضي و6 طوابق، والآخر من أرضي و5 طوابق بمساحة 250 مترًا، حيث تم هدمهما بالكامل وتسويتهما بالأرض، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما شملت الحملة قرية سرياقوس، حيث تمت إزالة 3 جملونات على مساحة 2200 متر مربع، إضافة إلى حالتي تعدٍ بالخرسانة المسلحة على مساحة 1400 متر مربع.

وأكد المحافظ أن القليوبية لن تتهاون مع أي مخالفة بناء أو تعدٍ على الأراضي الزراعية، مشددًا على أن حماية الرقعة الخضراء تأتي على رأس أولويات الدولة، وأن الحملات ستستمر بلا توقف لإعادة الانضباط وحماية حقوق الأجيال القادمة.

وجرت أعمال الإزالة بحضور السكرتير العام للمحافظة، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومستشار المحافظ للأزمات، ورئيس مدينة الخانكة، واللواء مساعد مدير الأمن، وذلك في إطار التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة التنفيذية والأمنية للحفاظ على أملاك الدولة ومقدراتها.