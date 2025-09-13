بمشاركة جميع المحافظات.. ختام المعسكر الشبابي الثالث بالمنيا (صور)

المنيا - جمال محمد:

شهد الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة المنيا، الحفل الختامي للمعسكر الشبابي التطوعي الثالث تحت شعار "شباب واحد.. وطن واحد".



وأقيم الحفل على مسرح المحافظة، بالتعاون بين اتحاد "بشبابها" والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة وفود شبابية من مختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك بحضور مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، وفضيلة الشيخ الدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور شريف رمضان، معاون وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إلى جانب محمد محمود، رئيس اتحاد “بشبابها” على مستوى الجمهورية.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات الوطنية والفنية المميزة التي عكست روح الانتماء والاعتزاز بالوطن، إلى جانب تكريم المشاركين وتوزيع الهدايا التذكارية.

جدير بالذكر أن المعسكر الشبابي التطوعي الثالث تحت شعار "شباب واحد.. وطن واحد"، الذي نظمه اتحاد "بشبابها" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.



وشمل المعسكر سلسلة من المحاضرات وورش العمل حول قضايا المواطنة والتثقيف السياسي وبناء الدولة الحديثة، إلى جانب أنشطة فنية جسدت إبداعات الشباب، في إطار تعزيز قيم الولاء والانتماء وتنمية الوعي السياسي والفكري والفني للمشاركين.