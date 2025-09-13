160 طبيبًا يشاركون في يوم علمي للجلدية والذكورة بسوهاج (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز جودة الرعاية الصحية، استضاف مستشفى سوهاج العام يومًا علميًا ضخمًا بعنوان "Clinical Dermatology and Andrology Day"، جمع أكثر من 160 طبيبًا من مختلف المستشفيات والمراكز الطبية، في ملتقى للتبادل العلمي وتحديث المعرفة الطبية.

ترأست المؤتمر الدكتورة هبة عبد الفتاح، رئيس قسم الأمراض الجلدية بالمستشفى، مؤكدة أن اليوم العلمي يشكل محطة حيوية لتعزيز التعليم الطبي المستمر، وأن التفاعل المباشر بين الأطباء وتقديم الحالات الإكلينيكية الحقيقية هو حجر الزاوية لرفع جودة الرعاية الصحية للمرضى. وأضافت: "نحن لا نتحدث عن نظريات مجردة، بل عن حالات حقيقية تؤثر على حياة الناس يوميًا".

وأوضحت الدكتورة هبة أن المشاركة الكبيرة من الأطباء تعكس رغبتهم في تطوير مهاراتهم، مشيرة إلى أن المؤتمر لم يكن منصة للاستماع فقط، بل مساحة للحوار والنقاش المفتوح حول الحالات الصعبة والمستجدات العلمية في مجالي الأمراض الجلدية وطب الذكورة.

وأقيم المؤتمر تحت رعاية الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور إيهاب هيكل، مدير مستشفى سوهاج العام، مع مشاركة نخبة من أبرز الأساتذة، من بينهم الدكتور حسن ممدوح أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة الأزهر، والدكتور عماد طه أستاذ الأمراض الجلدية وطب الذكورة بجامعة أسيوط.

وأثنى الحضور على المحاضرات القيمة، مؤكدين أنها زودتهم بأدوات جديدة لتشخيص وعلاج الحالات المختلفة، معتبرين اليوم العلمي فرصة لتعزيز مهاراتهم وتحسين قدراتهم التشخيصية والعلاجية. وأكد المشاركون أن هذا النجاح يرسخ مكانة سوهاج كمركز علمي وطبي متقدم، ويعكس جاهزية كوادرها الطبية لمواكبة التطورات العالمية وتقديم أفضل خدمة للمرضى.