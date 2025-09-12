إعلان

بعد تغيبها 3 أيام.. العثور على جثة طالبة داخل زراعات قصب فى قنا

09:35 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

جثة طالبة - ارشيفية

قنا-عبدالرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على جثة طالبة بها طعنات آلة حادة داخل زراعات القصب في دائرة مركز الوقف محافظة قنا، بعد تغيبها 3 أيام.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف يفيد بالعثور على جثة الطالبة المتغيبة بها طعنات بآلة حادة داخل الزراعات في إحدى المناطق التابعة لدائرة بندر المركز.

وبعد الفحص تبين العثور على جثة طالبة تبلغ من العمر 16 عامًا، بعد تغيبها 3 أيام ملقاة داخل زراعات القصب وبها طعنات آلة حادة، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم بارتكاب الواقعة.

مديرية أمن قنا جثة طالبة زراعات القصب مستشفى قنا العام جريمة قتل
