وداعًا شيخ مرتضى.. سوهاج تبكي إمام مسجد مات بعد إمامته لصلاة الجمعة

سوهاج- عمار عبدالواحد:

سادت حالة من الحزن العميق بين أهالي قرية المدمر بمركز ومدينة طما شمالي محافظة سوهاج، عقب وفاة الشيخ جلال الدين أحمد معبد، الشهير بـ"الشيخ مرتضى" 61 عامًا مفتش سابق بإدارة أوقاف غرب المدمر، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مسجد العيساوية عقب إمامته المصلين في صلاة الجمعة.

وأكد المهندس سيد عمر، رئيس مجلس إدارة جمعية كفالة اليتيم والتنمية بالمدمر، أن الفقيد كان من أهل الخير والإصلاح بين الناس، ومعروفًا بحسن سيرته وطيب معاملته، لافتًا إلى حرصه الدائم على أداء صلاة الفجر جماعة بمسجد الشيخ ثابت.

وأضاف أن الراحل كان يشغل منصب أمين صندوق جمعية كفالة اليتيم والتنمية بالقرية، فضلًا عن إشرافه على مدرسة تحفيظ القرآن الكريم التابعة للجمعية بشكل تطوعي، مؤكدًا أن فقدانه يُعد خسارة كبيرة لأهل القرية والقرى المجاورة.

وخيم الحزن والأسى على أهالي القرية، الذين نعوا الفقيد عبر صفحات التواصل الاجتماعي، التي تحولت إلى دفتر عزاء مليء بالدعوات بالرحمة والمغفرة، لما تركه من أثر طيب وسيرة عطرة بين الناس.