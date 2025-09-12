الشرقية - ياسمين عزت:

تختبئ في مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، حكاية مذاق فريد لا يعرفه الكثيرون، إنه سرّ "الحلوى المُستوي"، حلوى شعبية مميزة تتوارثها الأجيال، وتُعد جزءًا لا يتجزأ من هوية المدينة وتراثها، هذه الحلوى ليست مجرد طعام، بل هي رمز لموروث أصيل يتجاوز المناسبات الموسمية.

على عكس ما قد يتبادر إلى الذهن من اسمها، فإن هذه الحلوى تأخذ شكل أقراص دائرية تشبه أقراص الفلافل أو الطعمية، لكن مذاقها حلو وقيمتها الغذائية عالية.

وعن كيفية إعدادها، يقول محمد هشام، صاحب مصنع حلويات بأبو كبير: "يُصنع هذا النوع من الحلوى من السمسم البلدي الأحمر الذي يعطيها لونًا داكنًا مميزًا، ويُخلط مع عسل البطاطس الكثيف، وبعد تسوية الخليط على النار وتبريده، يُشكل على هيئة أقراص وتُزين بالسمسم الأبيض قبل أن تُخبز مرة أخرى لتصبح جاهزة للبيع.

وأوضح أنه على الرغم من ارتباطها ببعض المناسبات التقليدية، فإن الحلوى المُستوي لم تعد حكرًا على وقت معين من العام، فقد أصبحت متوفرة طوال أيام السنة بفضل الإقبال الكبير عليها من أهالي أبو كبير، الذين يعتبرونها جزءًا من عاداتهم اليومية، ويقدر سعر الكيلو منها بنحو 150 جنيهًا، كما تُباع بالقطعة لتناسب جميع الأذواق والميزانيات.

ويشير هشام إلى أن الحلوى المستوية لا يعرفها سوى أهل أبو كبير، وهي بالنسبة لهم رمز موروث وذكرى متجددة، يعتزون بها.