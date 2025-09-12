إعلان

لأول مرة.. مهرجان لصيد الأسماك ضمن احتفالات السويس بالعيد القومي

06:01 م الجمعة 12 سبتمبر 2025
السويس- حسام الدين أحمد:

بدأت محافظة السويس، استعدادا مبكرا للاحتفال بالعيد القومي للسويس في 24 أكتوبر المُقبل، وذكرى انتصار المقاومة الشعبية في السويس على قوات العدو الإسرائيلي وفضل محاولتهم في احتلال المدينة، والتقدم إلى القاهرة.

ويتجه الجهاز التنفيذي للسويس إلى الاحتفال بشكل مختلف العيد المٌقبل، بصورة تعبر عن هوية السويس المدينة الساحلية المعروفة بنشاط الصيد، والتي تُصدر للدور المجاورة أجود أنواع الأسماك الفاخرة، فضلا عن مد الأسواق بالمحافظات الأخرى مثل سوق الأسماك بالعبور، بالأنواع الفاخرة والشعبية من السمك والقشريات.

وخلال اجتماع برئاسة اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس قدم اللواء محمد محمود، مستشار المحافظ للمشروعات، عرضاً حول استعدادات المحافظة للاحتفال بعيدها القومي، وأوضح أن الفعاليات ستشمل تنظيم مهرجان الصيد الأول بمحافظة السويس.

وأشار مستشار المحافظ للمشروعات أن المهرجان المزمع تنفيذه في السويس ضمن الاحتفالات بالعيد القومي سيبدأ خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر المُقبل، على أن يكون بميناء الاتكة المخصص لنشاط الصيد وسروح اللنشات والمراكب.

وأضاف أن مهرجان الصيد سيشمل تقديم فعاليات ثقافية وسياحية متنوعة تهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية، ودعم وصناعة الهوية الثقافية للمحافظة.

وبدوره وجه محافظ السويس، بالتنسيق وتكاتف جميع الجهود لإنجاح مهرجان الصيد وخروجه بالشكل اللائق، يعبر عن هوية السويس، على أن يصبح بعد ذلك فعالية وتقليد سنوي للمحافظة.

العيد القومي للسويس ذكرى انتصار المقاومة الشعبية في السويس محافظ السويس اللواء طارق الشاذلي
