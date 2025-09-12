إعلان

رفض المكافأة.. شاب بالقليوبية يعيد 23 ألف دولار لأصحابها

01:13 ص الجمعة 12 سبتمبر 2025

الشاب مصطفى فهمي

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

في واقعة تجسد الأمانة، أعاد شاب من مركز طوخ بمحافظة القليوبية مبلغ 23 ألف دولار أمريكي عثر عليه بالصدفة، رافضًا الحصول على أي مكافأة مالية.

وكان الشاب مصطفى فهمي، من قرية أكياد دجوى، قد عثر على كيس أسود ملقى بالطريق، وبداخله المبلغ المالي. وعلى الفور، أعلن عن الواقعة عبر صفحته على "فيسبوك" للوصول إلى أصحابه.

وبعد تواصل أصحاب المال معه والتأكد من المبلغ، قام بتسليمه كاملًا. وعندما عرضوا عليه مكافأة، رفضها قائلًا: "الأجر من عند ربنا".

وقد أثارت القصة إعجابًا واسعًا بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا فعله نموذجًا مشرفًا للأمانة.

القليوبية إعادة مبلغ مالي عمل الخير نموذج مشرف في القليوبية
