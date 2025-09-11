محافظ الإسماعيلية يتفقد مزرعة للإنتاج الحيواني بالقصاصين

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

قام اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، بزيارة مزرعة للإنتاج الحيواني بالقصاصين، وذلك ضمن خطة محافظ الإسماعيلية للاهتمام بالقطاع الزراعي والمزارعين وتلبية احتياجاتهم.

رافقه خلال الجولة المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، مدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، المهندس شريف السيد العربي مدير عام الشئون الزراعية المساعد، المهندس عبد الرحمن عثمان مدير عام شئون التعاون الزراعي، المهندس محمود عبدالقادر مدير عام المكافحة، المهندس محمد بكر أمين مدير إدارة الإنتاج الحيواني، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأ أكرم جولته بزيارة لمزرعة الإنتاج الحيواني بشركة "السادس من أكتوبر لتسمين الماشية" بمركز ومدينة القصاصين الجديدة بمساحة التربية ۸۰۰۰۰ م۲ وعدد الحظائر ٦٠ حظيرة والطاقة الكلية ۱٦٠٠٠ رأس تسمين مستورد وتبلغ الطاقة الفعلية الحالية ٤٣٠٠ رأس ونوع الماشية برازيلي ومستورد.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بتسريع إقامة مجزر بالمزرعة لتصبح مزرعة متكاملة لتقليل الحلقات الوسيطة والمساهمة في تقليل أسعار اللحوم.

وأكد أكرم أن المحافظة تسعى لدعم الإنتاج الحيواني وتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارع والمزارعين، وذلك بالتنسيق مع مديريات الزراعة والري والصرف الزراعي، موجهًا بعقد اجتماع الأسبوع المقبل لحل كافة المشكلات التي تواجه أصحاب المزارع من أجل دعم الاقتصاد المصري وزيادة العمالة بشكل غير مباشر.

وأشار أكرم إلى أن القطاع الزراعي في مصر شهد طفرة غير مسبوقة في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نظرًا لما تمثله الزراعة من أهمية خاصة في دعم منظومة الأمن الغذائي بصورة مباشرة، حيث شهدت العشر سنوات الماضية نهضة تستهدف تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية، حيث يتمثل هذا الدعم في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة، مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه.