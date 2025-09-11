الدقهليةـ رامي محمود:

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، فعاليات ختام الأنشطة الطلابية بمدرسة أحمد موافي المتميزة للغات 2 بطلخا، في إطار حرصه على دعم تنفيذ الأنشطة التربوية داخل المدارس، لما لها من دور محوري في بناء شخصية الطالب، وتنمية قدراته الإبداعية، وتعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي، بحضور المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وتابع محافظ الدقهلية الحفل الختامي للأنشطة الطلابية الذي تضمن عددًا من الفقرات الفنية والثقافية التي أظهرت مواهب الطلاب وروحهم الوطنية، حيث بدأ بعزف السلام الوطني، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، وعرضان غنائيان، أعقبهما فقرة إلقاء شعري لأحد الطلاب، وفقرات فنية متنوعة واختُتم الحفل بعرض رياضي مميز.

وأكد محافظ الدقهلية دعمه الكامل لكافة الجهود الهادفة إلى تنمية المهارات المختلفة والمواهب المتميزة في مختلف القطاعات والمجالات وتعظيم الاستفادة منها.

وقال أن هذه الأنشطة والمعارض تُعد نتاجًا ملموسًا لجهود الطلاب والمعلمين، مشيدًا بما حققه طلاب المحافظة من مراكز متقدمة في المسابقات الفنية على مستوى الجمهورية، كما أعرب عن فخره بمستوى الأداء التربوي والفني بالمدرسة، ودور الهيئة التعليمية في هذا الشأن .

وفي حوار ودي لمحافظ الدقهلية مع الطلاب، أكد لهم أن هدفنا هو تنمية المهارات المختلفة وترسيخ الوعي بالوطن، وهذه الأهداف من تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أكد أن الطلاب والشباب هم مستقبل الوطن، وشدد على بناء الإنسان ثقافيا وفنيا ورياضيا.

قال محافظ الدقهلية: "اسعى ورا حلمك بكل قوة وإحنا داعمين ليكم في كل المجالات.. اتعب واشقى وكن مؤمن بنفسك وبالمسؤولية لأن مصر تنهض بولادها في كافة المجالات".

حضر الحفل الختامي، البسيوني محمد البسيوني وكيل المديرية، والدكتورة رباب زيدان مدير إدارة طلخا التعليمية، ومحمد حجاج وكيل الإدارة التعليمية، والدكتورة جميلة مسعد مدير عام الانشطة، وحازم الألفي مدير الأنشطة، وعدد من القيادات التنفيذية.