أستراليا تطلب من رعاياها مغادرة إيران فورًا

كتب : مصراوي

09:47 ص 13/01/2026

أستراليا

وكالات

نصحت وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية المواطنين الأستراليين بمغادرة إيران، محذّرة من أن الاحتجاجات الجارية قد تجعل مغادرة البلاد لاحقًا أمرًا مستحيلًا.

وجاء في التحذير المُحدَّث والذي نشرته وزارة الخارجية الأسترالية: "لا تزال خيارات السفر التجاري للمغادرة متاحة، لكنها أصبحت أكثر محدودية. وقد تحدث قريبًا إغلاقات للمجال الجوي وإلغاءات للرحلات، ما قد يجعل المغادرة لاحقًا مستحيلة".

وأضافت الوزارة: "إذا قررت البقاء في إيران خلافًا لنصيحتنا، فأنت تتحمّل مسؤولية سلامتك الشخصية. كن مستعدًا للبقاء في مكانك لفترة طويلة، وتأكد من توفر كميات كافية من المياه والطعام والأدوية".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يجري محادثات مع قادة المعارضة الإيرانية.

وعندما سُئل ترامب أمس في مؤتمر صحفي عمّا إذا كانت إدارته على تواصل مع قادة المعارضة الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين: "نعم، نعم". وعندما سُئل: "ما الرسالة إليهم؟" أجاب: "ستعرفون قريبًا جدًا".

وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية أستراليا أستراليا تطلب من رعاياها مغادرة إيران الاحتجاجات في إيران

