إصابة 3 في حادث تصادم سيارتين بالسويس

السويس- حسام الدين أحمد

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص بحي فيصل، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

كانت غرفة عمليات مرفق إسعاف السويس تلقت بلاغا من المواطنين يفيد بوقوع حادث تصادم بمنطقة الصباح السكنية التابعة لحي فيصل، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير إسعاف السويس سيارتين لموقع الحادث.

وأفادت المعاينة أن سبب الحادث السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات، حيث اصطدمت السيارة الملاكي بالميكروباص من الخلف نتيجة للسير بسرعة زائدة، وتوقفت السيارة الأخرى بشكل مفاجئ.

وقال مصدر طبي بمجمع السويس الطبي، إن قسم الطوارئ استقبل 3 أشخاص مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وحالتهم مستقرة، حيث تلقوا العلاج اللازم وهم تحت الملاحظة وفقا لبروتوكول العلاج.