التصريح بدفن جثة طفل الأقصر ضحية حادث الدهس بإسنا



الأقصر - محمد محروس:

قررت النيابة العامة بجنوب الأقصر، التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه في حادث دهس من قبل سيارة نقل أعلى كوبري بمركز إسنا جنوب المحافظة، عقب انتهاء مصلحة الطب الشرعي من إجراء المعاينة اللازمة وإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة.

كانت الأجهزة الأمنية والإسعاف، انتقلوا إلى موقع الحادث، إذ تبين إصابة الطفل بإصابات بالغة أثناء عبوره الكوبري، ما أدى إلى وفاته في الحال، وسط حالة من الحزن بين أهالي المنطقة.

ونقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، تحت تصرف جهات التحقيق التي صرحت بدفن الجثة بعد معاينة الطبيب الشرعي.