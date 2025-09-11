

أسيوط - محمود عجمي:

شهدت مدينة أبنوب بمحافظة أسيوط، مشاجرة بالأسلحة النارية بين أفراد من عائلتين، أسفرت عن مصرع شاب وإصابة 3 آخرين، وذلك على خلفية خلافات الجيرة.

كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة مسلحة بين عائلتي "التراكوه" و"بيت دهمان" بمدينة أبنوب، ووجود قتيل ومصابين.

على الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية نشوب المشاجرة بالأسلحة النارية بين أفراد العائلتين بسبب خلافات الجيرة.

أسفرت الواقعة عن مصرع المدعو "عثمان. ح. ش"، 25 عامًا، وإصابة كلا من: "علي ف. ش"، 25 عامًا، و"أحمد ر. ش"، 24 عامًا، و"مهدي. ش. ع"، 57 عامًا.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبنوب المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.